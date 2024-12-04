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Тернавский: последние матчи показали, что у «Спартака» лучшая игра в РПЛ

Тернавский: последние матчи показали, что у «Спартака» лучшая игра в РПЛ
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Российский тренер Владислав Тернавский прокомментировал игру «Спартака» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Спартак» показывают лучшую игру в РПЛ, они обыгрывают всех лидеров — и «Локомотив», и «Краснодар». А в футболе важен результат, если ты обыграл лидера, значит, лучше играешь. Проигрываешь — хуже. Последние игры показали, что игра «Спартака» лучше всех», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сейчас красно-белые располагаются на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича заработали 34 очка в 17 турах чемпионата.

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