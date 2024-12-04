«Должны заниматься очагом». Андрей Лунёв ответил на вопрос о зарплатах в женском футболе

33-летний вратарь московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв высказался о зарплатах в женском футболе.

«Должны ли женщины в футболе получать зарплаты на равных с мужчинами? Нет, конечно. Потому что женщины должны заниматься домашним очагом. Конечно же, это шутка», — приводит слова Лунёва «РИА Новости Спорт».

Лунёв пополнил состав москвичей этим летом в статусе свободного агента. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года. В своей профессиональной карьере Лунёв также выступал за «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер». В нынешнем сезоне Лунёв сыграл за «Динамо» 15 матчей, в которых пропустил 16 мячей и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.