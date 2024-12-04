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ФК «Црвена Звезда» ушёл из X из-за несогласия с правилами площадки

ФК «Црвена Звезда» ушёл из X из-за несогласия с правилами площадки
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Руководство сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» приняло решение покинуть социальную сеть X из-за несогласия с политикой площадки. Об этом сообщает Redstar.France со ссылкой на заявление клуба.

По данным источника, поводом послужила новая система верификации страниц, которая ранее подтверждала достоверность источников после определённых проверок. Сейчас же X выдаёт «галочку» любому желающему. Помимо этого, клуб не согласен с новыми алгоритмами, которые продвигают «определённую идеологию под прикрытием свободы выражения мнений».

«Приверженность ФК «Црвена Звезда» выходит далеко за пределы X, и клуб продолжит работать в пространствах, которые уважают наши ценности. Учётная запись клуба X больше не будет использоваться, кроме как для предотвращения риска кражи личных данных. Контент за последние 15 лет останется в Сети в виде архива. Клуб призывает своё сообщество подписаться на клубную рассылку, где информация циркулирует без использования частных алгоритмов», — говорится в заявлении.

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