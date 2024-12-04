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Жоаозиньо: надеюсь, Ари поднимет «Торпедо» в РПЛ

Жоаозиньо: надеюсь, Ари поднимет «Торпедо» в РПЛ
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Бывший футболист московского «Динамо» Жоаозиньо прокомментировал назначение Ари на должность спортивного директора в московском «Торпедо». Ари, будучи игроком, выступал в РПЛ за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив».

«Я очень рад за Ари! Главное, чтобы у него всё получилось. Надеюсь, что он поднимет «Торпедо» в РПЛ», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками.

Напомним, 3 декабря московское «Торпедо» объявило о назначении на должность спортивного директора экс-игрока «Краснодара» Ари.

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