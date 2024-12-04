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Червиченко: позитивно отношусь к Ари в «Торпедо», пока не вижу поводов для скепсиса

Червиченко: позитивно отношусь к Ари в «Торпедо», пока не вижу поводов для скепсиса
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение бывшего футболиста Ари на должность спортивного директора московского «Торпедо».

«Ари давно в России и имеет российский паспорт. По-моему, даже играл за нашу сборную. Наверное, «Торпедо» хочет что-то прикупать на бразильском и латиноамериканском рынках по разумным деньгам, что вполне реально с таким спортивным директором. Очень позитивно отношусь к такому назначению. Пока не вижу никаких поводов для скепсиса», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

О назначении Ари в «Торпедо» было официально объявлено вчера, 3 декабря. Во время карьеры футболиста экс-нападающий успел поиграть за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и сборную России.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками.

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