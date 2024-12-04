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Основной состав «Манчестер Сити» проиграл футболистам из академии на тренировке

Основной состав «Манчестер Сити» проиграл футболистам из академии на тренировке
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Основной состав английского футбольного клуба «Манчестер Сити» проиграл футболистам из академии на тренировке после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3). Об этом сообщил The Athletic.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

Игроки «Манчестер Сити» уступили футболистам молодёжной команды клуба в двухстороннем противостоянии на тренировке, которая прошла сразу после неудачного матча в Лиге чемпионов с «Фейеноордом», в котором команда Гвардиолы упустила победу при счёте 3:0. Это событие определённо наложило неприятный отпечаток на игроков, которые и так находятся не в лучшей форме, сыграв семь матчей без побед.

В последних семи матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью.

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