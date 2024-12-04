Основной состав «Манчестер Сити» проиграл футболистам из академии на тренировке

Основной состав английского футбольного клуба «Манчестер Сити» проиграл футболистам из академии на тренировке после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3). Об этом сообщил The Athletic.

Игроки «Манчестер Сити» уступили футболистам молодёжной команды клуба в двухстороннем противостоянии на тренировке, которая прошла сразу после неудачного матча в Лиге чемпионов с «Фейеноордом», в котором команда Гвардиолы упустила победу при счёте 3:0. Это событие определённо наложило неприятный отпечаток на игроков, которые и так находятся не в лучшей форме, сыграв семь матчей без побед.

В последних семи матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью.