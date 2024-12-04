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Павлюченко: хочу, чтобы «Спартак» был чемпионом, «Зениту» надо уже чуть-чуть передохнуть

Павлюченко: хочу, чтобы «Спартак» был чемпионом, «Зениту» надо уже чуть-чуть передохнуть
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Бывший нападающий сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, те команды, которые сейчас идут в четвёрке, будут биться за чемпионство. Как показывает практика, с таким «Зенитом» реально конкурировать. Я бы хотел, чтобы «Спартак» был чемпионом. «Зениту» надо уже чуть-чуть передохнуть, потому что с каждым годом интерес к чемпионату пропадает. Ещё чемпионат не начался, а уже все говорят, что «Зенит» — чемпион. Поэтому им надо немного «паузнуть», а там посмотрим. У нас чемпионат весёлый, здесь всё возможно», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак». Четвёртым идёт «Локомотив», имеющий в своём активе также 34 очка.

Напомним, предыдущие шесть сезонов подряд чемпионом России становился санкт-петербургский «Зенит».

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