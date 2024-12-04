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Руководство «Вест Хэма» не определилось с судьбой главного тренера Лопетеги

Руководство «Вест Хэма» не определилось с судьбой главного тренера Лопетеги
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Руководство «Вест Хэма» не определилось с судьбой главного тренера клуба Хулена Лопетеги. Мнения совета директоров клуба разделились 60 на 40. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, решение об увольнении будет принято, предположительно, в ближайшую пятницу. Часть руководителей клуба оказалась недовольна серией проигрышей команды под руководством Лопетеги. Недавно «Вест Хэм» уступил «Арсеналу» (2:5) и «Лестеру» (1:3).

Напомним, Хулен Лопетеги возглавил тренерский штаб в июле текущего года. Сейчас «Вест Хэм» располагается на 14-м месте английской Премьер-лиги (АПЛ). Команда заработала 15 очков в 14 турах.

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