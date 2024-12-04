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«Саутгемптон» — «Челси»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

«Саутгемптон» — «Челси»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30
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Сегодня, 4 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и лондонский «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Тони Харрингтон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Саутгемптон» занимает 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, команда заработала пять очков. Лондонский «Челси» располагается на второй строчке, имея в своём активе 25 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», который сумел набрать 34 очка в 13 матчах.

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