«Саутгемптон» — «Челси»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

Сегодня, 4 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и лондонский «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Тони Харрингтон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Саутгемптон» занимает 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, команда заработала пять очков. Лондонский «Челси» располагается на второй строчке, имея в своём активе 25 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», который сумел набрать 34 очка в 13 матчах.