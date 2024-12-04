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«Опыт, душа, наставник». «Акрон» посвятил Артёму Дзюбе пост в соцсетях

«Опыт, душа, наставник». «Акрон» посвятил Артёму Дзюбе пост в соцсетях
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Пресс-служба тольяттинского «Акрона» посвятила пост в соцсетях 36-летнему нападающему Артёме Дзюбе.

«Артём Дзюба играет сердцем! На поле — опыт, в раздевалке — душа, для молодых футболистов — наставник: этот игрок всегда отдаёт всё своё сердце игре и партнёрам», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, 36-летний Дзюба присоединился к «Акрону» на правах свободного агента в последний день летнего трансферного окна. За это время Артём провёл 10 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

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