Червиченко: не испытываю эйфорию по поводу происходящего со «Спартаком»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о текущем положении красно-белых в РПЛ.

«Спартак» в РПЛ прошёлся катком, но по пути завернул на кубковую тропу и получил по ушам от «Ростова». Я не испытываю эйфорию по поводу всего происходящего со «Спартаком». То, что у «Спартака» всё хорошо получается впереди, ещё не значит, что всё великолепно в целом.

Матч с «Краснодаром» был проиграл самим «Краснодаром». Если посмотрите xG, у «Спартака» было 0,57 — не было даже единицы. «Спартак» не наиграл даже на гол, но забил три. Это говорит о том, что краснодарцы практически сами себе затащили голы. Такого стоячего и неинтересного «Краснодара» вообще не видел в 2024 году.

У «Спартака» сошлись звёзды — залетело всё. Не уверен, что тезис про «прошлись катком» прокатит в следующие выходные. У «Спартака» есть особенность собираться на своих ключевых соперников, при этом расслабляться с командами, которые находятся ниже экватора», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.