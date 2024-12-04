«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

Сегодня, 4 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе пять очков. «Ливерпуль» находится на первом месте в чемпионате. Команда Клоппа набрала 34 очка в 13 матчах, одержав 11 побед, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.