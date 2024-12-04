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«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30
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Сегодня, 4 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе пять очков. «Ливерпуль» находится на первом месте в чемпионате. Команда Клоппа набрала 34 очка в 13 матчах, одержав 11 побед, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.

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