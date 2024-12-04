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Андрей Червиченко: всему виной в «Краснодаре» — Мусаев

Андрей Червиченко: всему виной в «Краснодаре» — Мусаев
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что мешает «Краснодару» выигрывать матчи.

«Моё мнение по «Краснодару» абсолютно не меняется, всему виной — Мусаев. Это тренер, который разбирается в тактике, игровых ситуациях. Но он не способен в решающий момент привести команду к победе и чему-то серьёзному. Каждый раз, когда кажется, что всё в руках «Краснодара», они просто валятся, как карточный домик. Я предполагал, что краснодарский обвал начнётся где-то в 25-м туре, но Мусаев решил не откладывать на следующий год, а разочаровать всех уже в этом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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