Андрей Червиченко: всему виной в «Краснодаре» — Мусаев

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что мешает «Краснодару» выигрывать матчи.

«Моё мнение по «Краснодару» абсолютно не меняется, всему виной — Мусаев. Это тренер, который разбирается в тактике, игровых ситуациях. Но он не способен в решающий момент привести команду к победе и чему-то серьёзному. Каждый раз, когда кажется, что всё в руках «Краснодара», они просто валятся, как карточный домик. Я предполагал, что краснодарский обвал начнётся где-то в 25-м туре, но Мусаев решил не откладывать на следующий год, а разочаровать всех уже в этом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.