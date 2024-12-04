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Энрике использует третьего вратаря «ПСЖ» вместо Сафонова и Доннаруммы — Le Parisien

Энрике использует третьего вратаря «ПСЖ» вместо Сафонова и Доннаруммы — Le Parisien
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Главный тренер французского футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике планирует дать шанс третьему вратарю клуба Арнау Тенасу проявить себя на фоне слабой игры со стороны Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщили Le Parisien.

По информации СМИ, Арнау Тенас с большой долей вероятности появится на поле в ближайших матчах, так как Луис Энрике настаивает на жёсткой конкуренции на вратарской позиции, а также отсутствии иерархии. Сам игрок готов изменить положение дел и занять место в стартовом составе парижского клуба.

В текущем сезоне Арнау Тенас ещё не появлялся на поле в футболке «ПСЖ», однако вратарь провёл пять матчей за сборную Испании до 23 лет на Олимпийских играх и завоевал золото.

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