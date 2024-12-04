Аморим высказался о предстоящей игре «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился ожиданиями от предстоящего матча с лондонским «Арсеналом» в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги.

«В матче с «Эвертоном» они изменили способ построения игры. Это очень хорошая команда, и у нас было много проблем, потому что невозможно что-то изменить, просто назвав капитану что-то одно. У нас нет такой подготовки. Поэтому давайте сосредоточимся на каждой игре, на результатах, на том, что нам нужно улучшить, чтобы побеждать. Вот в чём фокус. Я знаю, что трудно быть тренером «Манчестер Юнайтед» и говорить такие вещи на пресс-конференциях.

Мы хотим побеждать всё время, несмотря ни на что. Мы постараемся победить, но знаем, что находимся в другой ситуации, если сравнивать нас с «Арсеналом». Это то, что есть. Мы постараемся победить и пойдём с уверенностью в победе, но знаем, что нам нужно играть очень хорошо, чтобы выиграть следующий футбольный матч», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Напомним, встреча пройдёт сегодня, 4 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:15 мск.