Тренер «Рубина» Рахимов высказался о предстоящем матче с «Динамо» Мх

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 7 декабря.

— С «Динамо» придётся играть без Дмитрия Кабутова, который дисквалифицирован на этот матч. Как планируете его заменить?

— Посмотрим, кто будет готов и сможет выйти на этой позиции. У нас есть пара вариантов.

— Махачкалинцы входят в тройку по наименьшему количеству пропущенных мячей. В чём не уступчива эта команда?

— Если вы обращали внимание, то «Динамо» очень любит вести борьбу, вступать в единоборства, отборы, они активны и агрессивны. Тем более когда они играют дома. Если посмотрите их домашние матчи, то там было сложно всем соперникам. Мы не исключение и ждём тяжёлой игры, — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.