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Тренер «Рубина» Рахимов высказался о предстоящем матче с «Динамо» Мх

Тренер «Рубина» Рахимов высказался о предстоящем матче с «Динамо» Мх
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 7 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— С «Динамо» придётся играть без Дмитрия Кабутова, который дисквалифицирован на этот матч. Как планируете его заменить?
— Посмотрим, кто будет готов и сможет выйти на этой позиции. У нас есть пара вариантов.

— Махачкалинцы входят в тройку по наименьшему количеству пропущенных мячей. В чём не уступчива эта команда?
— Если вы обращали внимание, то «Динамо» очень любит вести борьбу, вступать в единоборства, отборы, они активны и агрессивны. Тем более когда они играют дома. Если посмотрите их домашние матчи, то там было сложно всем соперникам. Мы не исключение и ждём тяжёлой игры, — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

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