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Рахимов: если есть игроки «Рубина», которых хотят приобрести, то это позитивно

Рахимов: если есть игроки «Рубина», которых хотят приобрести, то это позитивно
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на слухи о возможном уходе ряда футболистов клуба в зимнее трансферное окно.

«Есть ли ясность, кто команду точно покинет? Ясности нет. Слухи будут всегда. С одной стороны – это не очень хорошо, но с другой стороны – если есть игроки, которых хотят приобрести. Я считаю, что это позитивно», —приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

На данный момент казанский клуб занимает восьмую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда заработала 23 очка в 17 матчах чемпионата. В ближайшем туре чемпионата «Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 7 декабря.

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