Данни отреагировал на то, что Глушенков побил его рекорд по результативности за «Зенит»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни высказался о том, что нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков побил рекорд по заработанным очкам по системе «гол+пас» в первых 10 матчах РПЛ в дебютном сезоне.

«Меня это совсем не расстраивает, потому что это очень хорошо для клуба. Я очень рад за Максима! Желаю ему удачи и обнимаю его! Пусть он продолжит забивать и делать ассисты. Ну и, конечно, пусть благодаря ему «Зенит» будет чемпионом», — приводит слова Данни «ВсеПроСпорт.ру».

Россиянин в дебютном сезоне за «Зенит» набрал 10 очков по системе «гол+пас» в девяти матчах в РПЛ. Предыдущий клубный рекорд принадлежал Данни, который набрал 10 результативных очков (5+5) за 10 игр.

Всего в нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 13 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и одной результативной передачей.