La Nazione: полузащитник «Фиорентины» Бове может больше не вернуться в футбол

22-летний полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове, который попал в реанимацию после потери сознания в матче 14-го тура Серии А с «Интером», может больше не вернуться в футбол, сообщает La Nazione.

По информации источника, существует риск того, что полузащитник Бове больше не сможет играть в футбол. На данный момент его перевели из отделения интенсивной терапии в отделение кардиологии. Цикл тестов для установления определённого диагноза продолжается.

Сообщается, что если анализы подтвердят, что остановка сердца была проявлением основной сердечной патологии, то с течением времени она подвергала бы спортсмена потенциальным рецидивам, что, следовательно, потребовало бы имплантации дефибриллятора для вторичной профилактики. Согласно итальянским национальным рекомендациям по спортивной медицине и кардиологии, спортсмены с дефибриллятором не подходят для участия в соревновательной спортивной деятельности.

В сезоне-2024/2025 22-летний Бове провёл 15 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.