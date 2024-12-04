Жена Смолова Истомина рассказала, что её не устроило в Краснодаре

Жена российского футболиста Фёдора Смолова Карина Истомина рассказала, чем ей не нравится Краснодар.

«Краснодар – абсолютно точно не мой город… Нашла для себя хобби: рынок и супермаркет, где я брожу по прилавкам и планирую, что приготовить… Научилась абстрагироваться от дискомфортного вождения и пробок и от того, что тут особо некуда сходить. Ребёнок очень заземляет, потому что с ним время летит очень быстро. А частный дом с малышом – намного удобнее, чем квартира. Хоть я и превратилась тут в «человека с тряпкой», потому что тут постоянно что-то пачкается…

Из плюсов здесь – наша семейность. Мы втроём проводим много времени… Вокруг серость. Хотя и в Москве серость, но здесь ощущается это как-то иначе. Интенсивнее», – поделилась Истомина в своём телеграм-канале.