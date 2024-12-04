«Это позор». Агирре — о номинации Месси на FIFA The Best

Известный журналист Эду Агирре раскритиковал решение включить нападающего американского футбольного клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси в число номинантов на получение награды FIFA The Best.

«Мы воздаём должное Месси за победу на чемпионате мира [в 2022 году], но это позор. Это неуважение к людям, которые следят за футболом. Лаутаро Мартинес выиграл Кубок Америки, он был лучшим в сборной Аргентины, но его там нет», – приводит слова Агирре El Chiringuito.

Аргентинец попал в число 11 кандидатов на награду FIFA The Best – звание лучшего игрока 2024 года от ФИФА. Претенденты были отобраны на основе их выступлений в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.