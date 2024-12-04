Джикия — Тюкавину: Константин, добро пожаловать к джентльменам

Защитник «Химок» Георгий Джикия поздравил нападающего московского «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина с победой в премии «Джентльмен года» — 2024.

«Спасибо за мероприятие. Константин, добро пожаловать к джентльменам. Всем хорошего вечера!» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, премия «Джентльмен года», учреждённая в 1994 году, носит имя легендарного игрока «Спартака» Фёдора Черенкова.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл 15 матчей, в которых отметился пятью голами и одной голевой передачей. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.