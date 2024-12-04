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Семшов — о победе Тюкавина на премии «Джентльмен года»: в гардеробе смокинг не помешает

Семшов — о победе Тюкавина на премии «Джентльмен года»: в гардеробе смокинг не помешает
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов отреагировал на победу нападающего московского «Динамо» и национальной команды Константина Тюкавина в премии «Джентльмен года» — 2024.

«Здоровья, достичь всех целей с «Динамо». Цель одна, и «Динамо» до неё потихонечку дойдёт. В гардеробе смокинг не помешает», — передаёт слова Семшова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, премия «Джентльмен года», учреждённая в 1994 году, носит имя легендарного игрока «Спартака» Фёдора Черенкова.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл 15 матчей, в которых отметился пятью голами и одной голевой передачей. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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