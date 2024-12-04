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Брата Поля Погба могут посадить на три года — RMC Sport

Брата Поля Погба могут посадить на три года — RMC Sport
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Матиаса Погба, брата бывшего игрока итальянского футбольного клуба «Ювентус» Поля Погба, могут посадить в тюрьму на три года, два из которых условно, за похищение французского футболиста и вымогательство € 13 млн. Об этом сообщил RMC Sport.

По информации СМИ, прокурор запросил для Матиаса Погба штраф в размере € 10 тыс. и три года лишения свободы (два из которых условно) с возможностью замены такого наказания на домашний арест или ношение электронного браслета. Остальные члены преступной группы могут получить от пяти до восьми лет лишения свободы, штрафы в размере € 20 тыс. и запрет на ношение оружия на 10 лет.

Напомним, ранее Поль Погба стал жертвой вымогательства и шантажа со стороны организованной банды, в которую входил его брат Матиас.

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