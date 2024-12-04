Тренер «Рубина» Рахимов высказался об австрийском форварде команды Шабанхаджае

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об австрийском нападающем клуба Дардане Шабанхаджае.

«Он прибавил в оборонительных действиях, но ими мы не всегда довольны. Дардан стал использовать свою скорость в атаке, он ведёт себя активно, пробует играть один в один, пользуется пространством. Но я считаю, что Шабанхаджай может играть ещё лучше. Если исключить эпизоды выключений из игры, то он может давать хорошие и целостные матчи», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

23-летний нападающий перешёл в «Рубин» в январе 2024 года из словенской «Муры». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 17 матчах казанцев во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость австрийца в € 900 тыс.