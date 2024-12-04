Министр спорта РФ Дегтярёв высказался о победе Тюкавина на премии «Джентльмен года»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал победу нападающего московского «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина в премии «Джентльмен года» — 2024.

«Дорогие друзья, уважаемые джентльмены и дорогие дамы, хочу поздравить вас с 30-й премией Фёдора Черенкова. Сегодня Константин пополнил ряды джентльменов. Будем за него болеть, как за всех наших спортсменов. Нужно сказать спасибо «Комсомольской правде». Хочу пожелать всем нам: спортсменам и болельщикам — веры, надежды и любви к российскому спорту», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, премия «Джентльмен года», учреждённая в 1994 году, носит имя легендарного игрока «Спартака» Фёдора Черенкова.