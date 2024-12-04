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Сергей Степашин: Георгий Джикия, будь джентльменом, когда «Динамо» играет с «Химками»

Сергей Степашин: Георгий Джикия, будь джентльменом, когда «Динамо» играет с «Химками»
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине, ставшем победителем премии «Джентльмен года» — 2024, а также обратился к защитнику «Химок» Георгию Джикии, присутствовавшему на церемонии награждения.

«Тюкавин хорошо играет, светлейший человек. Два пожелания: пенальти не бить и научить бить головой. Георгий Джикия, будь джентльменом, когда будем играть с «Химками», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, премия «Джентльмен года», учреждённая в 1994 году, носит имя легендарного игрока «Спартака» Фёдора Черенкова.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл 15 матчей, в которых отметился пятью голами и одной голевой передачей. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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