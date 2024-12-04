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Пивоваров — Тюкавину: ты выиграл индивидуальные награды, остались командные — сделай это

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров обратился к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину после победы форварда в премии «Джентльмен года» — 2024.

«Премия развивается — с юбилеем. Костя, тебе идёт смокинг. Ты выиграл все индивидуальные награды, которые бывают. Тебе остались только командные награды. Пожалуйста, сделай это для нас», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, премия «Джентльмен года», учреждённая в 1994 году, носит имя легендарного игрока «Спартака» Фёдора Черенкова.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл 15 матчей, в которых отметился пятью голами и одной голевой передачей. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.