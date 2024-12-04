Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Динамо» Гафин высказался о победе Тюкавина на премии «Джентльмен года»

Глава «Динамо» Гафин высказался о победе Тюкавина на премии «Джентльмен года»
Аудио-версия:
Комментарии

Глава «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу нападающего клуба Константина Тюкавина в премии «Джентльмен года» — 2024.

«Динамо» стало домом для самого Константина. Он с семи лет является динамовцем. Ему повезло с генетикой от папы с супругой. На моих глазах произошла ситуация: Шварц решил посмотреть игру «Динамо-2». На поле было много игроков, но Кости не было — выпустили на 15 минут. Но когда Тюкавин вышел: «А почему этот парень выходит на замену и не в основной команде?»

Слова благодарности академии и спортивному директору Бувачу, который был сторонником его продвижения. Хочу пожелать, чтобы ты соответствовал победителям конкурса. Оказывал влияние на результаты матчей «Динамо». И все мы ждём, когда ты поднимешь трофей над головой», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Пивоваров — Тюкавину: ты выиграл индивидуальные награды, остались командные — сделай это
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android