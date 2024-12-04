Министр спорта РФ Дегтярёв высказался о ситуации с заявлениями Федорищева

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал ситуацию вокруг заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

«Есть правоохранительные органы, они разберутся. Если губернатор об этом заявил, то есть на то основания. Комментировать здесь — только портить», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в конце ноября чиновник сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее Федорищев заявил, что обратился с заявлением в правоохранительные органы.