Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марк Гехи рассказал, почему нанёс надпись «Я люблю Иисуса» на капитанскую повязку

Марк Гехи рассказал, почему нанёс надпись «Я люблю Иисуса» на капитанскую повязку
Комментарии

Защитник английского футбольного клуба «Кристал Пэлас» Марк Гехи объяснил своё решение нанести на радужную капитанскую повязку надпись «Я люблю Иисуса» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гехи – 53'     1:1 Муньос – 90+4'    

«Честно говоря, я думаю, что послание было довольно ясным. Это также послание любви и правды, а также послание инклюзивности, поэтому оно говорит само за себя», — приводит слова Гехи Sky Sports.

Ранее стало известно, что ФА решила не предъявлять Марку Гехи обвинение за нанесение надписи на радужную капитанскую повязку.

В текущем сезоне Гехи провёл за клуб во всех турнирах 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
ФА не будет предъявлять Марку Гехи обвинение за нанесение надписи на капитанскую повязку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android