Марк Гехи рассказал, почему нанёс надпись «Я люблю Иисуса» на капитанскую повязку

Защитник английского футбольного клуба «Кристал Пэлас» Марк Гехи объяснил своё решение нанести на радужную капитанскую повязку надпись «Я люблю Иисуса» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Честно говоря, я думаю, что послание было довольно ясным. Это также послание любви и правды, а также послание инклюзивности, поэтому оно говорит само за себя», — приводит слова Гехи Sky Sports.

Ранее стало известно, что ФА решила не предъявлять Марку Гехи обвинение за нанесение надписи на радужную капитанскую повязку.

В текущем сезоне Гехи провёл за клуб во всех турнирах 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.