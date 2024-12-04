Марк Гехи рассказал, почему нанёс надпись «Я люблю Иисуса» на капитанскую повязку
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Защитник английского футбольного клуба «Кристал Пэлас» Марк Гехи объяснил своё решение нанести на радужную капитанскую повязку надпись «Я люблю Иисуса» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).
Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гехи – 53' 1:1 Муньос – 90+4'
«Честно говоря, я думаю, что послание было довольно ясным. Это также послание любви и правды, а также послание инклюзивности, поэтому оно говорит само за себя», — приводит слова Гехи Sky Sports.
Ранее стало известно, что ФА решила не предъявлять Марку Гехи обвинение за нанесение надписи на радужную капитанскую повязку.
В текущем сезоне Гехи провёл за клуб во всех турнирах 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
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