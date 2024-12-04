Степашин: если бы «Динамо» было замешано в судейском скандале, были бы на первом месте

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о скандале вокруг заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

«О том, что у нас есть проблемы с судейством и агентами, я говорил всё время. Если бы «Динамо» было в этом замешано, находилось бы на первом месте», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, чиновник заявлял, что в деле замешано около 10 российских клубов, не уточняя их названия. В конце ноября Федорищев рассказал, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».