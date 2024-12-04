Степашин: если бы «Крылья» работали с арбитрами, всё время находились бы на первом месте

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал скандал вокруг заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском судейском корпусе.

— Если докажут работу с арбитрами, «Крылья» надо переводить в Первую лигу?

— А при чём здесь команда? Не знаю насчёт 36 миллионов, но, если бы они были, «Крылышки» находились бы всё время на первом месте, — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в конце ноября Федорищев рассказал, что ему стало известно о долге самарских «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».