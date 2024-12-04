Степашин: господин Андреев был проблемой для меня, когда они пытались подписать Тюкавина

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин считает, что в российском футболе можно обойтись без агентов.

«Говорят, что агенты нужны, по мне — нет. Я вырос в Советском Союзе, помню ленинградский «Зенит», помню «Динамо» Киев, тот «Спартак», из этих команд же уходили. А когда по 10% соскребают, получают по несколько миллионов, в том числе и долларов. За что? Они вырастили футболистов? Это называется мошенничество. Давно надо принимать закон об агентах. Но говорят, что они нужны. Уничтожать агентов не надо, просто регулировать.

«Динамо» мучится с этим. Господин Андреев был большой проблемой для меня. Особенно когда они пытались подписать Костю Тюкавина. Захаряну не надо было уходить так рано, парень не созрел. Но там уже семья, а не агент», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.