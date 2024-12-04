Рашид Рахимов рассказал, когда «Рубин» выйдет из зимнего отпуска

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о распорядке команды после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо», который состоится 7 декабря.

«С 8 по 26 января игроки полностью будут отдыхать. С 27 по 11 февраля у них будет 11 тренировочных домашних занятий, которые игроки должны обязательно пройти. Каждый из футболистов получит программу. 13 февраля мы проведём медобследование и дальше сборы в Турции», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

На данный момент казанский клуб занимает восьмую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда заработала 23 очка в 17 матчах чемпионата.