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Рашид Рахимов рассказал, когда «Рубин» выйдет из зимнего отпуска

Рашид Рахимов рассказал, когда «Рубин» выйдет из зимнего отпуска
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о распорядке команды после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо», который состоится 7 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С 8 по 26 января игроки полностью будут отдыхать. С 27 по 11 февраля у них будет 11 тренировочных домашних занятий, которые игроки должны обязательно пройти. Каждый из футболистов получит программу. 13 февраля мы проведём медобследование и дальше сборы в Турции», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

На данный момент казанский клуб занимает восьмую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда заработала 23 очка в 17 матчах чемпионата.

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