Тренер «Акрона» Тедеев дал оценку своей команде за первую часть сезона РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги для тольяттинской команды. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.

«Как минимум заслужили это место. Могли показать больше, могли сыграть лучше, как мне кажется. Оценю первую часть сезона на три с половиной. Из крупных поражений нужно извлечь правильные выводы. Было достаточно много хороших моментов, которые возьмём на вооружение. Надеюсь, что будет лучше», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. В следующем туре тольяттинцы сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 7 декабря.