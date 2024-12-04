Гвардиола прокомментировал слухи о конфликте с Де Брёйне

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о конфликте с игроком «горожан» Кевином Де Брёйне.

«Люди говорят, что у меня проблемы с Кевином. Вы думаете, мне нравится не играть с Кевином? Нет, я не хочу, чтобы Кевин играл? Парень, у которого больше всего таланта в последней трети, мне не нужен? У меня к нему личные проблемы после девяти лет вместе?

Он принёс мне самый большой успех в этом клубе, но он был травмирован пять месяцев [в прошлом сезоне] и два месяца [в этом сезоне]. Ему 33 года. Ему нужно время, чтобы найти свою лучшую форму, как в прошлом сезоне, шаг за шагом. Он попытается сделать это и почувствует себя лучше. Я отчаянно хочу, чтобы он показал свою лучшую форму», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В текущем сезоне Де Брёйне провёл за клуб во всех турнирах 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.