Каррагер: «Манчестер Сити» не выиграет Премьер-лигу

Футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил, что «Манчестер Сити» не выиграет английскую Премьер-лигу в этом сезоне и что команда Гвардиолы будет бороться за попадание в топ-4 чемпионата.

«Иногда нужно проиграть, чтобы люди поняли, что ты сделал, и чтобы ты не воспринимал это как должное. И, возможно, он посылает сообщение иерархии людям, стоящим выше него, и болельщикам. Но в этом сезоне «Манчестер Сити» не выиграет Премьер-лигу.

Это мини-кризис для «Манчестер Сити». Я думаю, это напоминает «Ливерпуль» два года назад. Я на самом деле думаю, что им предстоит борьба за место в первой четвёрке», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Манчестер Сити» потерпел шесть поражений и сыграл один раз вничью в последних семи матчах во всех турнирах.