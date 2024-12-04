Андрей Талалаев: Галактионов произвёл фурор в чемпионате России

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом», а также высказался о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

«Результат матча между «Краснодаром» и «Локомотивом» покажет лучшего тренера первой части сезона РПЛ. Встречаются два специалиста, которые здорово провели летние и весенние матчи. Мне кажется, что Галактионов произвёл фурор в чемпионате России. Если бы у него было ещё парочку игроков более стабильных… Потому что молодость и стабильность — разные понятия», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева имеют в своём активе 38 очков. «Локомотив» находится на четвёртой строчке, заработав 34 очка за 17 матчей. Очная встреча между этими командами состоится 8 декабря.