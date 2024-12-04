Гвардиола отреагировал на шутку Слота о 115 нарушениях «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на шутку главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота о 115 нарушениях клуба.

– Слот потом сказал, что это была шутка. Можете ответить на это?

– Это была штука. Он же сказал, что это шутка, верно?

– Да.

– Это шутка, – приводит слова Гвардиолы BeanymanSports.

Ранее Арне Слот пошутил над «горожанами» из-за заявлений Мохамеда Салаха о «последнем матче с „Манчестер Сити“ в составе „Ливерпуля“. Главный тренер сказал, что „Салах что-то знает о 115 обвинениях к клубу и не ждёт их в АПЛ в следующем сезоне“.

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.