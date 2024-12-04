Алдонин высказался о возможном переходе Файзуллаева из ЦСКА в «Монако»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался по поводу информации о возможном переходе игрока армейцев Аббосбека Файзуллаева в «Монако». Ранее в СМИ сообщалось об интересе клуба к футболисту.

«Допускаю такую возможность. Он является лучшим молодым игроком Азии, а это тоже о чём-то говорит. У него хороший возраст, перспективы. Он показывал свой уровень и в прошлом сезоне, и на дистанции этого. Так что почему «Монако» не может им интересоваться? Перспективы такого перехода есть.

Потянул бы Файзуллаев уровень «Монако»? Сложно сказать, потянет ли сразу, но со временем потянул бы. Надо учитывать, что чемпионат Франции достаточно атлетичный, более быстрый. Если сравнивать с Головиным, то заметно, что Александр быстрее работает с мячом. Это все подмечают, даже в тренировочном процессе, в играх за сборную России. Так что такой переход был бы хорошим вызовом для молодого футболиста», — приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

Файзуллаев выступает в составе ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне сыграл 22 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока сборной Узбекистана с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.