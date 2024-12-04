Винисиус попросил Тебаса отозвать заявление о пиратстве — ESPN

Игрок мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор попросил президента Ла Лиги Хавьера Тебаса отказаться от обвинения в пиратстве и отозвать своё заявление. Об этом сообщил ESPN.

Ранее Хавьер Тебас обвинил Винисиуса в том, что тот смотрел футбольный матч по бразильскому телеканалу, находясь в Мадриде. Президент Ла Лиги уверен, что для этого бразилец воспользовался пиратским методом.

По информации СМИ, представители Винисиуса напрямую связались с лигой и сообщили, что у Винисиуса есть международный тарифный план у телефонного оператора в Бразилии, который даёт ему доступ к бразильским трансляциям без каких-либо ограничений.