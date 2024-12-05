Генеральный директор «Фиорентины» рассказал о состоянии полузащитника Бове

Генеральный директор «Фиорентины» Алессандро Феррари рассказал о состоянии полузащитника клуба Эдоардо Бове.

«Он выздоравливает, мы этим довольны. Нужно проявить терпение и уважение к нему. Сейчас он сменил отделение, так что всё идёт к лучшему. Если быть точным, его перевели в отделение под названием UTIC», — приводит слова Феррари IlRomanista.

Напомним, футболист попал в реанимацию после потери сознания в матче 14-го тура Серии А. На данный момент его перевели из отделения интенсивной терапии в отделение кардиологии. Цикл тестов для установления определённого диагноза продолжается.

В сезоне-2024/2025 22-летний Бове провёл 15 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.