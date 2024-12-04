Месси и четыре игрока РПЛ попали в сборную лучших футболистов из Южной Америки в ноябре

Интернет-портал Sofascore опубликовал сборную лучших южноамериканских игроков, выступающих за пределами своего континента, по итогам ноября. В состав сборной вошли сразу четыре футболиста, представляющих Российскую Премьер-Лигу.
Из РПЛ в символическую сборную попали костариканец Манфред Угальде, аргентинец Эсекьель Барко (оба — «Спартак»), колумбиец Матео Кассьерра («Зенит») и парагваец Роберто Фернандес («Акрон»).
Фото: Sofascore
Символическая сборная лучших южноамериканских игроков по итогам ноября:
Вратарь: Вальтер Бенитес (ПСВ, Нидерланды).
Защитники: Роберто Фернандес («Акрон», Россия), Матиас Оливера («Наполи», Италия), Лусиано Скадроне («Берое», Болгария).
Полузащитники: Матиас Варгас («Шанхай Порт», Китай), Эсекьель Барко («Спартак», Россия), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Анхель Ди Мария («Бенфика», Португалия).
Нападающие: Манфред Угальде («Спартак», Россия), Матео Кассьерра («Зенит», Россия), Лионель Месси («Интер Майами», США).