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Месси и четыре игрока РПЛ попали в сборную лучших футболистов из Южной Америки в ноябре

Интернет-портал Sofascore опубликовал сборную лучших южноамериканских игроков, выступающих за пределами своего континента, по итогам ноября. В состав сборной вошли сразу четыре футболиста, представляющих Российскую Премьер-Лигу.

Из РПЛ в символическую сборную попали костариканец Манфред Угальде, аргентинец Эсекьель Барко (оба — «Спартак»), колумбиец Матео Кассьерра («Зенит») и парагваец Роберто Фернандес («Акрон»).

Фото: Sofascore

Символическая сборная лучших южноамериканских игроков по итогам ноября:

Вратарь: Вальтер Бенитес (ПСВ, Нидерланды).

Защитники: Роберто Фернандес («Акрон», Россия), Матиас Оливера («Наполи», Италия), Лусиано Скадроне («Берое», Болгария).

Полузащитники: Матиас Варгас («Шанхай Порт», Китай), Эсекьель Барко («Спартак», Россия), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Анхель Ди Мария («Бенфика», Португалия).

Нападающие: Манфред Угальде («Спартак», Россия), Матео Кассьерра («Зенит», Россия), Лионель Месси («Интер Майами», США).