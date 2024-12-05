«Манчестер Сити» прервал серию из семи матчей без побед, разгромив «Ноттингем Форест»

Завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Горожане» одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличился полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 31-й минуте Кевин Де Брёйне удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер Жереми Доку забил третий мяч «горожан».

На данный момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 14 матчей. «Ноттингем Форест» находится на седьмой строчке, заработав 22 очка. Благодаря этой победе «горожане» прервали серию из семи матчей без побед во всех турнирах.