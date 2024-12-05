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«Манчестер Сити» прервал серию из семи матчей без побед, разгромив «Ноттингем Форест»

«Манчестер Сити» прервал серию из семи матчей без побед, разгромив «Ноттингем Форест»
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Завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Горожане» одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Б. Силва – 8'     2:0 Де Брёйне – 31'     3:0 Доку – 57'    

Первый гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличился полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 31-й минуте Кевин Де Брёйне удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер Жереми Доку забил третий мяч «горожан».

На данный момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 14 матчей. «Ноттингем Форест» находится на седьмой строчке, заработав 22 очка. Благодаря этой победе «горожане» прервали серию из семи матчей без побед во всех турнирах.

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