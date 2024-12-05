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Саутгемптон — Челси, результат матча 5 декабря 2024, счёт 1:5, АПЛ 2024-2025

«Челси» разгромил «Саутгемптон» в матче 14-го тура АПЛ со счётом 5:1
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Завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Саутгемптон» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Сэнт-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном (Кливленд, Англия). Матч закончился со счётом 5:1 в пользу «Челси».

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 5
Челси
Лондон
0:1 Дисаси – 7'     1:1 Арибо – 11'     1:2 Нкунку – 17'     1:3 Мадуэке – 34'     1:4 Палмер – 77'     1:5 Санчо – 87'    
Удаления: Стивенс – 39' / нет

Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, отличился защитник «Челси» Аксель Дисаси. На 11-й минуте «Саутгемптон» сравнял счёт, гол забил Джо Арибо. На 17-й минуте «синие» снова вышли вперёд, гол на своей счёт записал Кристофер Нкунку. На 34-й минуте Нони Мадуэке забил третий мяч своей команды. На 39-й минуте хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил Джек Стивенс. На 77-й минуте Коул Палмер довёл счёт до разгромного. На 87-й Джейдон Санчо установил окончательный счёт.

«Челси» набрал 28 очков в 14 матчах и расположился на второй строчке. «Саутгемптон» занимает 20-е место в турнирной таблице. «Святые» набрали всего пять очков в 14 матчах.

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