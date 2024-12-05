Дубль Салаха не помог «Ливерпулю» обыграть «Ньюкасл Юнайтед» в матче 14-го тура АПЛ

Завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Ливерпуля».
Счёт в матче открыл нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак на 35-й минуте. На 50-й минуте Кёртис Джонс сравнял счёт. На 62-й минуте «сороки» снова вышли вперёд, отличился Энтони Гордон. На 68-й минуте Мохамед Салах снова сравнял счёт. На 83-й Салах оформил дубль. На 90-й минуте «Ньюкасл Юнайтед» вырвал ничью, отличился Фабиан Шер.
«Ливерпуль» набрал 35 очков в 14 матчах и расположился на первой строчке. «Ньюкасл Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице с 20 очками.
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