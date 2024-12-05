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Дрогба — о Мбаппе: он переживает трудный период, у него нелёгкая адаптация в «Реале»

Дрогба — о Мбаппе: он переживает трудный период, у него нелёгкая адаптация в «Реале»
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Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба оценил результаты перехода французского футболиста Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Он переживает трудный период, у него не самая лёгкая адаптация, но я бы предпочёл сложную адаптацию в «Мадриде», чем оказаться в ситуации, где всё проще. Думаю, он многому научится из этого опыта. Он повзрослеет, станет ещё более зрелым, и это принесёт пользу ему и сборной Франции», — приводит слова Дрогба RMC Sport.

Напомним, Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом в качестве свободного агента. В составе «сливочных» в нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 18 матчей, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. На счету Килиана всего один гол в Лиге чемпионов в пяти играх.

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