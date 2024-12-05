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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: «канониры» открыли счёт на 54-й минуте

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: «канониры» открыли счёт на 54-й минуте
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В эти минуты проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Стартовый свисток прозвучал в 23:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тимбер – 54'     2:0 Салиба – 73'    

На 54-й минуте защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер открыл счёт в матче.

На данный момент лондонский «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 25 очков за 13 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на девятой строчке, заработав 19 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», имеющий в своём активе 34 очка.

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