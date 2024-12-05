«РБ Лейпциг» выиграл у «Айнтрахта» Ф в 1/8 финала Кубка Германии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» Франкфурт. Команды играли на поле в Лейпциге. Бригаду арбитров возглавлял Свен Яблонски (Бремен, Германия). Встреча закончилась победой «РБ Лейпциг». Итоговый счёт составил 3:0.

В составе победителей мячи в ворота соперника забили Беньямин Шешко на 31-й минуте, а также Луа Опенда, который оформил дубль (50-я и 58-я минуты).

Таким образом, «РБ Лейпциг» проходит в следующий тур чемпионата. Соперник клуба в четвертьфинале Кубка Германии станет известен позднее. Франкфуртский «Айнтрахт» выбывает из соревнований.