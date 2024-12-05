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«РБ Лейпциг» выиграл у «Айнтрахта» Ф в 1/8 финала Кубка Германии

«РБ Лейпциг» выиграл у «Айнтрахта» Ф в 1/8 финала Кубка Германии
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» Франкфурт. Команды играли на поле в Лейпциге. Бригаду арбитров возглавлял Свен Яблонски (Бремен, Германия). Встреча закончилась победой «РБ Лейпциг». Итоговый счёт составил 3:0.

Кубок Германии . 1/8 финала
04 декабря 2024, среда. 22:45 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Шешко – 31'     2:0 Опенда – 50'     3:0 Опенда – 58'    

В составе победителей мячи в ворота соперника забили Беньямин Шешко на 31-й минуте, а также Луа Опенда, который оформил дубль (50-я и 58-я минуты).

Таким образом, «РБ Лейпциг» проходит в следующий тур чемпионата. Соперник клуба в четвертьфинале Кубка Германии станет известен позднее. Франкфуртский «Айнтрахт» выбывает из соревнований.

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